Московское "Торпедо" начнет сезон во втором дивизионе

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Столичное "Торпедо" не утратит профессиональный статус. Клуб продолжит выступления в зоне "Центр" второго дивизиона, сообщает ТАСС.

По спортивному принципу автозаводцы должны были играть в Футбольной национальной лиге (первый дивизион), но не смогли предоставить необходимые финансовые гарантии. Проще говоря, у команды не было денег после года, проведенного в элите российского футбола.

"Торпедо" заявилось в зону "Центр" Профессиональной футбольной лиги. Московские команды, в основном, выступают в зоне "Запад".

В минувшем сезоне "черно-белые" заняли предпоследнее место в РФПЛ и вылетели из первого эшелона отечественного футбола.

Пока неизвестно, кто из футболистов продолжит свои выступления за "Торпедо". Ряд игроков уже покинул команду.