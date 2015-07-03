Форма поиска по сайту

03 июля 2015, 11:11

Московское "Торпедо" начнет сезон во втором дивизионе

Столичное "Торпедо" не утратит профессиональный статус. Клуб продолжит выступления в зоне "Центр" второго дивизиона, сообщает ТАСС.

По спортивному принципу автозаводцы должны были играть в Футбольной национальной лиге (первый дивизион), но не смогли предоставить необходимые финансовые гарантии. Проще говоря, у команды не было денег после года, проведенного в элите российского футбола.

"Торпедо" заявилось в зону "Центр" Профессиональной футбольной лиги. Московские команды, в основном, выступают в зоне "Запад".

В минувшем сезоне "черно-белые" заняли предпоследнее место в РФПЛ и вылетели из первого эшелона отечественного футбола.

Пока неизвестно, кто из футболистов продолжит свои выступления за "Торпедо". Ряд игроков уже покинул команду.

