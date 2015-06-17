BBC подписала контракт с новым ведущим Top Gear

Джереми Кларксон (слева) и Крис Эванс (справа). Фото: topgear.com

Новым ведущим программы Top Gear станет британский телевизионный и радиожурналист Крис Эванс, сообщает BBC.

Эванс подписал с корпорацией контракт на три года. Новый ведущий заменил своего друга Джереми Кларксона, которого уволили в марте этого года.

Накануне о новом ведущем сообщил твиттер канала BBC Two, где выходила передача Top Gear. "Мы буквально нажали на кнопку в 19:15 и ждали, когда наши телефоны начнут плавиться от звонков, а именно это и произошло" - сказал Эванс.

По его словам, перед тем, как официально подписать контракт, он говорил с Джереми и двумя другими экс-ведущими программы - Джеймсом Мэем и Ричардом Хаммондом.

"Прежде чем это было анонсировано, я написал Джереми и Джеймс и Ричард и Энди [Уилману, бывшему продюсеру Top Gear]. Джереми ответил мне: "Я знал, что они хотели [предложить тебе работу], удачи", а затем он дал мне совет, который я не собираюсь повторять по радио", - добавил Крис Эванс.

Между тем новоиспеченный ведущий Top Gear отметил, что отказывался от предложения до последнего. "Я хотел, чтобы они вернулись. Я хотел вести Top Gear как фанат этой передачи, и я думал, что это случится", - подчеркнул Эванс.

"Всякий раз, когда я говорил:" Я категорически исключаю себя из этой гонки", - было, потому что я не хочу быть пешкой в ​​шахматной игре с участием трех моих друзей", - заявил журналист.

Напомним, что Кларксона уволили из Top Gear после конфликта с продюсером проекта. По данным собственного расследования телеканала BBC, телезвезда в течение 20 минут ругался на продюсера Ойсин Тимон, а затем ударил его. Причиной агрессии ведущего Top Gear послужило то, что после съемочного дня ему не принесли стейк, который он заказывал.