Мировые сборы "Мумии" за первый уик-энд превысили 170 млн долларов

Мировые сборы фильма "Мумия" за первый уик-энд превысили 170 миллионов долларов, согласно данным DeadLine. Хоррор с Томом Крузом в главной роли успешно стартовал в прокате вопреки ожиданиям кинокритиков.

Уровень сборов, по прогнозам многочисленных американских критиков, не должен был превысить 130 миллионов долларов. В США картина была действительно мало популярна – "Мумия" собрала за первые дни проката всего 32,2 миллиона долларов, что является очень низким показателем для картины с Крузом.

Фильм хорошо стартовал, например, в Китае – здесь его сборы превысили 52 миллиона долларов в первый уик-энд.

Фильм, режиссером которого выступил Алекс Курцман, рассказывает страшную сказку о дочери древнеегипетского фараона, проснувшейся в гробнице и погрузившей мир во мрак и ужас. Том Круз играет отважного исследователя Ника Мортона. Также в фильме снялись Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла.

