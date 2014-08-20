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Культура

20 августа 2014, 17:11

Новый фильм Тимура Бекмамбетова "Драконы" начали снимать в Болгарии

Тимур Бекмамбетов съемки кино

Тимур Бекмамбетов. Фото: imdb.com

В Болгарии стартовали съемки фэнтези-мелодрамы "Драконы", продюсером которой выступил Тимур Бекмамбетов ("Ночной Дозор", "Особо опасен", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров"). В основу сценария лег роман фантастов Сергея и Марины Дяченко. На экранах картина появится в октябре 2015 года.

История расскажет о любви человека-дракона и прекрасной княжны Мирославы, которую он похитил прямо со свадьбы. Теперь девушке предстоит жить в замке дракона на острове в компании самого загадочного
похитителя и Руконожки – существа, прообразом которого стал мадагаскарский зверек айе-айе. Конечно, по закону жанра, в конце концов между драконом и его жертвой вспыхнет любовь.

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Декорацией для съемок служит болгарская пещера Проходна, которую создатели картины выбрали благодаря ее уникальному своду с двумя симметричными отверстиями в форме глазниц. Далее съемочная группа отправится на побережье Черного моря, в местечко Синеморец. Завершится болгарский этап съемок 26 сентября, в декабре оставшиеся сцены снимут в Москве.

Главные роль в фильме исполняют супермодель Матвей Лыков, сын Александра Лыкова ("Улицы разбитых фонарей") и молодая актриса Мария Поезжаева ("Класс коррекции"). Режиссером "Дракона" стал Индар Джендубаев, работавший вторым режиссером на голливудском проекте Тимура Бекмамбетова "Президент Линкольн: Охотник на вампиров", а оператором - Сергей Трофимов ("Ночной Дозор", "Дневной Дозор", "Ирония судьбы. Продолжение").

Напомним, что 23 августа создатели комедии "Горько!", одним из продюсеров которой является Бекмамбетов, устроят всероссийское застолье. По словам Бекмамбетова, душевное застолье станет большим праздником, который позволит жителям разных городов России преодолеть границы, отбросить разногласия и почувствовать себя одной большой семьей.

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