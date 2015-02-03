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Сериалы

3 февраля, 15:36

"Дозоры" Сергея Лукьяненко превратят в сериал

Тимур Бекмамбетов сериалы Сергей Лукьяненко Дозоры

Сергей Лукьяненко. Фото: M24.ru / Александр Сивцов

По мотивам знаменитых "Дозоров" писателя-фантаста Сергея Лукьяненко собираются снять сериал. Вполне возможно, что первые серии зрители могут увидеть уже через год.

"Я сейчас на эту тему веду переговоры с несколькими компаниями, потому что сериал по "Дозорам" планировался изначально, а потом это уже превратилось в кинопроект", - рассказал Лукьяненко радиостанции "Говорит Москва".

Вселенная "Дозоров" описана в цикле романов Лукьяненко, среди которых – "Ночной Дозор", "Дневной Дозор", "Сумеречный Дозор" и другие. В центре сюжета – борьба темных и светлых мистических сил в Москве наших дней.

"Ночной Дозор" был экранизирован режиссером Тимуром Бекмамбетовым в 2004 году. В 2006 году на экраны вышла другая картина, основанная на книге из фантастического цикла Лукьяненко, – "Дневной Дозор". В ближайшее время планируется также выпустить фильм "Сумеречный Дозор".

Отметим, что в декабре Сергей Лукьяненко презентовал роман "Шестой Дозор". Книга завершила культовую серию "Дозоров".

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