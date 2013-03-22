50 лет первому альбому группы "Битлз"

Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 50 лет назад, 22 марта 1963 года в Великобритании вышел первый долгоиграющий альбом группы Битлз "Please Please Me".

Альбом был записан в один прием всего за 10 часов 11 февраля 1963 года. Три недели спустя после выхода он уже возглавил национальный британский чарт и не спускался с этой вершины в течение следующих шести месяцев.

К моменту записи "Please Please Me" группа существовала уже три года, поэтому материала для альбома было достаточно. Всего на пластинку вошло 14 песен, восемь из которых были написаны в соавторстве Джоном Ленноном и Полом Маккартни, а остальные представляли собой кавер-версии хитов популярных в то время исполнителей.

M24.ru решил переслушать эту пластинку.

Альбом открывается композицией "I Saw Her Standing There". Маккартни задумал эту песню, первоначальный вариант названия которой был "Seventeen", когда возвращался домой после концерта группы в городе Саутпорт По словам музыканта, при ее сочинении он заимствовал басовый рифф из песни "Talkin' About You" Чака Берри.

Позже, в декабре 1963 года песня вышла на стороне "Б" американского сингла "Битлз" "I Want to Hold Your Hand" и вошла в американский чарт Billboard Hot. Музыкальный журнал "Rolling Stone" в 2004 году отвел композиции 139-е место в списке пятисот величайших песен всех времен. Кстати, эту песню сэр Пол исполнил на своем концерте в Москве в 2003 году.

В художественном фильме "Человек дождя" герой Дастина Хоффмана Рэймонд поет "I Saw Her Standing There" своему младшему брату Чарли, которого играет Том Круз.

Следующая песня на пластинке - "Misery". Песня была написана Ленноном и Маккартни по заказу для юной британской исполнительницы Хелен Шапиро, однако та сочла ее неподходящей. Вместо Шапиро песню записал участвовавший с ней в одном концертном туре певец Кенни Линч. Таким образом, "Misery" стала первой кавер-версией песни "Битлз" в истории.

Когда участники группы собирали материал для дебютной пластинки, они записали собственный вариант этой песни.

Третьей композицией на альбоме стал кавер баллады американского соул-певца Артура Александера "Anna (Go to Him)".

Оригинальная версия песни вышла на одноименном сингле в 1962 году, однако большую популярность приобрела только после исполнения группой "Битлз".

Музыкальный критик Иэн Макдональд, которому композиция не пришлась по душе, отметил, что голос Леннона здесь звучит, как у "влюбленного юноши, взявшегося за взрослую песню".

Два следующих трека на альбоме, "Chains" и "Boys", тоже представляют собой кавер-версии песен американских команд. Первую из них изначально исполняла группа "The Cookies", а вторую - женский коллектив "The Shriels". Особую пикантность песне "Boys" в исполнении битлов придавал тот факт, что они не стали заменять в тексте местоимения, относящиеся к полу. Кроме этого, на пластинке присутствует еще одна песня "The Shriels" - "Baby It's You".

Следующей композицией стала оригинальная работа Леннона и Маккартни "Ask Me Why".

Примечательно, что впервые песня была записана в июне 1962 года, однако руководство лейбла сочло ее малозначимой и уничтожило запись. Для альбома "Please Please Me" ее пришлось переписывать заново.

Завершающей композицией на стороне "А" пластинки стала давшая название альбому "Please Please Me".

Песня была включена журналом "Rolling Stone" в число пятисот величайших песен всех времен.

Вторая сторона пластинки открывается треком "Love Me Do".

Это одна из первых композиций "Битлз", она была сочинена Полом Маккартни в возрасте 16 лет, когда он прогуливал школу.

Следующая песня носит название "P.S. I Love You".

Маккартни сочинил ее во время гастролей группы в Гамбурге.

После уже упомянутого кавера "The Shriels" следует песня, написанная Джоном Ленноном, "Do You Want to Know a Secret".

Считается, что на эту песню музыканта вдохновила композиция "I’m Wishing" из диснеевский мультфильма "Белоснежка и семь гномов" - первые строчки песен совпадают.

Затем идет композиция "A Taste of Honey".

У этой песни долгая история: первоначально она звучала в одноименном бродвейском мюзикле, затем ее перепел, слегка изменив текст, американский поп-исполнитель Ленни Уэлч. И уже после песня попала в репертуар битлов. "A Taste of Honey" так полюбилась участникам группы, что позднее ее включали еще в несколько альбомов.

Следующая песня - "There’s a Place" - также связана с мюзиклом, на сей раз с "Вестсайдской историей".

В мюзикле звучит композиция со строчками "somewhere there’s a place for us" - "где-то есть место для нас". Под местом, о котором идет речь в песне, соавторы Леннон и Маккартни подразумевали сознание.

Альбом завершается очередным кавером - "Twist and Shout".

Эту песню, написанную американцами Филом Медли и Бертом Расселом, исполняли несколько групп, пока на нее не обратили внимание "Битлз".

Когда группа приступила к записи этой песни для альбома, в ее распоряжении оставалось всего 15 минут заказанного студийного времени. При этом Леннон страдал от простуды, и при попытке записать второй дубль его голос окончательно сел. В конце песни можно расслышать кашель.

