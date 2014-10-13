"Бросить легко": как побороть наркотическую зависимость и обрести мечту

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В рамках программы театрального фестиваля "Территория", который продлится до 14 октября, в Театре наций показали документальный спектакль "Бросить легко". Это шесть реальных историй от актеров, которые в течение нескольких лет борются с тягой к наркотикам.

Зависимость – беда не только тех, кто сидит на игле или находится "в завязке". В той или иной форме зависим каждый из нас: от мнения окружающих, социальных сетей, телевизора, еды. Преодолевать или смириться с недугом? Ограничивать себя или давать волю желаниям? Об этом и многом другом – драматург спектакля Марина Крапивина.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Марина Крапивина. Фото: пресс-служба Театра наций

- Марина, трудно ли вам было писать пьесу на основе "живых" историй?

- Для меня привычно заниматься сбором интервью для документального спектакля. Есть такая технология – вербатим, что в переводе "дословно". Суть в том, что ты опрашиваешь различных людей, а потом делаешь монтаж из того, что они сказали со всеми оговорками, с абсолютно живой речью, не редактируя ее.

- Ребята не замыкались, с готовностью делились воспоминаниями?

- Меня поразило их большое желание рассказать о себе. Обычно сталкиваешься с тем, что люди не охотно о себе говорят, особенно правду. Детали умалчивают, а в них, как известно, кроется суть.

С самого начала было принято решение, что на сцене каждый будет говорить о себе сам, потому что на тот момент они все хотели быть актерами. Четверо из них по грантам учатся на актеров в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино.

- Как считаете, откуда в них такая потребность к откровенному разговору?

- В реабилитационном Центре здоровой молодежи они проходили психологическую терапию, садились в кружок и рассказывали о себе. Чем-то похоже на терапию анонимных алкоголиков. Отсюда и привычка рассказывать о себе.

- Насколько мне известно, двоих актеров заменили. Что с ними случилось?

- Год назад, когда ребята рассказывали о себе в рамках фестиваля "Территория", у них была уверенность в том, что они больше никогда не вернутся к наркотикам. Но еще во время подготовки спектакля меня и режиссера Руслана Маликова волновал феномен химической зависимости. Бросить практически невозможно. Поэтому говорят, что бывших наркоманов не бывает. Жизнь ребят постоянно меняется, а вместе с ней трансформируется и финал спектакля. Финал постановки годичной давности напоминал детский утренник. Сейчас актеры возмужали, осознали для себя какие-то вещи. Два человека ушли из команды. У одного из них случился срыв.

- То есть он вновь зависим?

- Да. В спектакле они и говорят о том, что срыв может произойти каждую секунду. Но не все так трагично. Одна из девушек вышла замуж и сейчас ждет ребенка. У нее все в порядке, а актрисой она становиться не собиралась.

- На ваш взгляд, эти ребята, у которых за плечами годы борьбы с наркотической зависимостью, какие они сейчас – "в завязке"?

- У них все гипертрофировано. Слишком активные. Если занимаются спортом, то слишком интенсивно. Если хотят произвести впечатление, то стараются чересчур. И чувство юмора у них в квадрате, все время острят, хохмят.

- Это связано с тем, что они стараются произвести впечатление, зная, что воспринимают их отлично от других, предвзято?

- И это тоже. Есть неосознанное желание понравиться. Хотелось бы, чтобы они научились не зависеть не только от наркотиков, но и от своих иллюзий. За минувший год они осознали, что актерская работа – труд. Даже в самой романтической профессии есть элемент рутины. Художник должен быть хорошим ремесленником. Актер тратит много времени на монотонные репетиции.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

- Почему за поиском историй вы отправились именно в Центр реабилитации для молодежи?

- Здесь нужно уточнить, что это не наша с Русланом инициатива – поставить такой документальный спектакль. Ребята сами пришли в Театр наций. На момент начала фестиваля "Территория" они уже определились с профессией и получили гранты на обучение. В фестивале решили участвовать в качестве волонтеров – раздавать программки, отвечать на телефонные звонки. А потом, кажется, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов предложил им принять участие в документальном проекте, выйти на сцену и рассказать свои истории. Спектакль "Бросить легко" показали на "Территории", а потом включили в репертуар театра.

- Спектакль с маркировкой "18+". Но по словам актеров, к наркотикам они пристрастились в возрасте 12-14. Может, стоит показывать "Бросить легко" более молодой аудитории, чтобы предостеречь, предупредить?

- Не знаю, как определяются эти возрастные ограничения. Думаю, спектакль был был полезен молодежи от 15-16 лет. Тем более, что в нем нет матерной речи. И это не наше требование. Просто у актеров табу на мат. Им даже ради пьесы нельзя сквернословить, ведь это может спровоцировать возвращение к прошлому. У них вообще очень много ограничений: запрет на сигареты, пиво, романтические отношения.

- Кто написал письма к наркотику, которые транслируют во время спектакля?

- Они, но написали не по заказу. В том-то и прелесть документальной пьесы, что ничего не нужно придумывать, ты работаешь с готовым материалом. Когда мы приезжали в коммуну, где ребята на тот момент жили все вместе, узнали, что они ведут дневники (это тоже часть терапии). Пишут о себе, анализируют и рефлексируют. Эти дневники они дали нам почитать. И мы поняли, что сама форма "письмо наркотику" - хороший материал.

"Наркотики я бросил, когда в жизни появилась мечта" Я попробовал "траву" лет в 12, а уже в 15 подсел на тяжелые наркотики. Употреблял около десяти лет. Периодически были ремиссии длиною в два-три месяца. В этот период я занимался спортом, он помогал мне держаться. Но рано или поздно я вновь возвращался к наркотикам. Я попробовал "траву" лет в 12, а уже в 15 подсел на тяжелые наркотики. Употреблял около десяти лет. Периодически были ремиссии длиною в два-три месяца. В этот период я занимался спортом, он помогал мне держаться. Но рано или поздно я вновь возвращался к наркотикам. Мне повезло, употребляя, я все же закончил институт. Но в жизни не было цели, я не знал, чем заниматься. В какой-то момент решил уехать из Киева в Москву, начать лечиться и жить по-новому. Это было в 2009 году. В Москве обратился в Центр здоровой молодежи, где в течение полугода проходил реабилитацию. Три раза в год там организовывали терапевтические лагеря, в которые съезжались участники из разных регионов. Однажды в один из лагерей приехали актеры театра и кино Павел Деревянко и Игорь Колокольников. С ними мы делали комические импровизации на социальные темы. Так у меня появилась мечта – стать актером. Вместе с ребятами мы создали свою творческую группу, общались с артистами и режиссерами, предлагали свои идеи разным театрам. И в Театре наций удалось поставить спектакль «Бросить легко». Сейчас помимо актерской деятельности я занимаюсь социальной – участвую в программе ресоциализации и трудоустройства бывших наркозависимых людей в рамках Национального антинаркотического союза. Мы помогаем наркозависимым раскрыть талант, определиться с профессией, найти свое место в жизни. Алексей Овсянников актер

- Марина, спектакль ведь не только о химической зависимости. Каждый из нас в той или иной мере от чего-то зависим. Как артисты помогают зрителям определять наличие зависимости и бороться с ней?

- Мы не старались сделать агитационный спектакль. И я слабо верю в агитационное искусство.

Спектакль действительно не только о химической зависимости. Любовь тоже мощный наркотик. Поэтому ребятам во время реабилитации запрещены романтические отношения. Были случаи, когда все начиналось с любви, а потом и девушка, и молодой человек срывались и все заканчивалось смертью. У них вообще очень много смертей.

Есть еще форма зависимости от религиозных идей. Я заметила, что год назад у актеров "Бросить легко" присутствовал момент проповедничества, они постоянно говорили о вере, как протестантские проповедники.

Хочется, чтобы зрители и сами артисты поняли, человек может спасти себя сам. Никакой столб из вне, к которому ты можешь прислониться, не окажет тебе поддержки в должной мере. Нужен внутренний стержень, на формирование которого у некоторых уходит вся жизнь.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

- Вы сказали, что наркозависимые живут в жестких рамках запретов. Как думаете, ограничения позволяют держаться или наоборот провоцируют рецидив?

- Все индивидуально. В какой-то момент запреты необходимы, чтобы в будущем человек научился самостоятельно себя контролировать. Но нужно проявлять гибкость. В реабилитационном центре для здоровой молодежи никто никого насильно не держит. Есть лагеря для наркоманов, где приковывают наручниками. Это не тот случай. Ребята следуют правилам по своей воле, уйти можно в любой момент. Это чем-то похоже на монастырь, в котором живут по уставу.

- Почему так важно бороться с зависимостями? Большинство из нас прекрасно с ними существует. Я говорю о более или менее безобидных – зависимости от чужого мнения, от интернета, от еды.

- Я всю жизнь борюсь с зависимостями, но не с химическими. Мне уже не 20 лет, большая часть жизни прожита. В какой-то момент поняла, что если все время буду зависеть от людей, иллюзий, религии, то никогда не узнаю, какая я на самом деле. Значит, нужно освободиться. Человек рожден быть свободным, а все, что происходит с ним в течение жизни, невольно сковывает, опутывает его.

Марина Крапивина Окончила Университет печати, с 2009 года работает в качестве драматурга. В 2010-м ее пьеса "Мартовские иды" вышла в финал театрального фестиваля "Любимовка". Окончила Университет печати, с 2009 года работает в качестве драматурга. В 2010-м ее пьеса "Мартовские иды" вышла в финал театрального фестиваля "Любимовка". Принимала участие в конкурсах "Свободный театр", "Текстура", "Евразия". Спектакль по пьесе Крапивиной "Ставангер" был представлен на фестивале "Золотая маска" в номинации "Новая пьеса".



Алла Панасенко