Одиннадцать экспериментальных спектаклей представят на фестивале "Территория"

"Афиша": В Москве стартовал фестиваль "Территория"

Девятый театральный фестиваль "Территория" стартовал в Москве. До 14 октября зрителям представят 11 экспериментальных постановок, выполненных в различных жанрах.

Обещают две мировые и три российские премьеры. Среди них - "Моя Аномалия", которая после показа на фестивале войдет в репертуар Театра наций, сообщает телеканал "Москва 24".

"Моя Аномалия" - это размышление над тем, научились ли мы принимать людей такими, какие они есть.

"Я хотел, чтобы зритель почувствовал себя участником представления, вместе с нами думал над вопросами, которые нас волнуют. Например, насколько мы толерантны к чужому мнению и к чужим, так скажем, аномалиям", - рассказал хореограф и режиссер Март Кангро.

Еще один спектакль "Территории", который уже включен в репертуар Театра наций, - "Сонетышекспира" режиссера Тимофея Кулябина. Он объединил 14 сонет классика темой увядания и смерти.

Томас Остермайер предлагает вольное прочтение классики. Он осовременил пьесу "Враг народа" Генриха Ибсена. Доктора Стокмана режиссер превратил в яппи, а театральные подмостки – в трибуну для митинга.

Один из идеологов "Территории" Кирилл Серебренников покажет на фестивале спектакль "(М)ученик".

Бретт Бейли представит москвичам проект Exhibit B. Это серия живых инсталляций, в которой участвуют темнокожие артисты из ЮАР, закованные в цепи. Кроме того, в проекте примут задействованы российские мигранты.

"Бретт Бейли, белый художник из ЮАР, рос в условиях апартеида, и расовая дискриминация – наследие колониальной Африки – стала главным сюжетом его спектаклей, перформансов и инсталляций", - отметили организаторы "Территории".

Основные спектакли "Территории" покажут на трех площадках: в центре имени Мейерхольда, Музее современного искусства на Гоголевском бульваре и в Театре наций.

Полную программу фестиваля ищите здесь.