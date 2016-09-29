Теодор Курентзис стал дирижером года

Фото: facebook.com/currentzis

Немецкий журнал Opernwelt назвал лучших деятелей музыкального театра за 2016 год. По мнению пятидесяти опрошенных критиков "Дирижером года" стал художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис.

Специалисты отметили его работу над партитурой "Макбет" Верди в Цюрихской опере. В тандеме с Курентзисом этот спектакль создал Барри Коски, возглавляющий Комише Опер в Берлине. Он был признан лучшим режиссером.

Биографический труд Ульриха Дрюнера "Рихард Вагнер – сцена жизни" назван "Книгой года". Запись "Аиды" с участием Йонаса Кауфмана и оркестра Академии Санта Чечилия под управлением Антонио Паппано стала "Диском года".

Базельский театр попал в список лучших с постановкой "Четверг" из гепталогии Штокхаузена "Свет. Семь дней недели" (дирижер – швейцарец Титус Энгель, режиссер – Лидия Штайер).

Среди вокалистов критиками отмечены баритон Кристиан Герхаер и французско-датское сопрано Эльза Драйзиг (обладательница I премии конкурса вокалистов Operalia, учрежденного Пласидо Доминго).