Теодор Курентзис представит на Дягилевском фестивале хоровую оперу Tristia

Фото: facebook.com/PermOpera

22 июня на нынешнем Дегилевском фестивале, который проходит в Перми, состоится мировая премьера хоровой оперы Tristia /"Тристия". Произведение для хора и двенадцати артистов оркестра на стихи французских и русских заключенных создано композитором Филиппом Эрсаном по заказу Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Название нового произведения отсылает к сборнику стихов Осипа Мандельштама Tristia (1922), который, в свою очередь, является аллюзией на "Скорбные элегии" Овидия. Предтечей пермской "Тристии" французского композитора Филиппа Эрсана стал проект фестиваля "Свет и тени" (Shadows and Lights) во французском аббатстве Клерво, которое со времен Наполеона Бонапарта служит тюрьмой для осужденных за особо тяжкие преступления. В 2015 году архитектурному ансамблю аббатства исполнилось 900 лет, и по этому случаю заключенным было предложено принять участие в поэтической лаборатории. Автор идеи проекта Анн-Мари Сале убеждена, что для пожизненно осужденных поэзия – это средство проявить еще сохраняющиеся остатки человеческого достоинства и понимания пространства личностной свободы. Музыка Филиппа Эрсана придала наивным поэтическим текстам узников дополнительный объем и глубину.

Музыкальный цикл привлек внимание художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Теодора Курентзиса. Он предложил Филиппу Эрсану дополнить цикл музыкой на стихи еще и российских заключенных. На Дягилевском фестивале слушателям будет представлена мировая премьера "расширенной и дополненной" партитуры в концертном исполнении. В русскоязычную часть вошли тексты и наивных поэтов-самоучек, и профессиональных писателей. Среди авторов есть и Осип Мандельштам, который попал в ссылку за стихотворение "Мы живем, под собою не чуя страны…", и "узник совести" Варлам Шаламов, задокументировавший чувства и быт российских политических заключенных.

В декабре команда Курентзиса планирует представить сценическую версию "Тристии".

Ряд событий Дягилевского фестиваля будут доступны он-лайн на сайте . Начало трансляций совпадает со временем начала концертов (время пермское). Сегодня, 21 июня в 19:00, пройдет трансляция Liederabend; 23 июня в 23:00 – концерт Полы Муррихи (меццо-сопрано), Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna; 25 июня в 20:00 – концерт Le Poème Harmonique с участием хора musicAeterna; 27 июня в 19:00 – включение с премии для молодых музыкальных критиков "Резонанс" / Концерт ансамбля "2012" Российско-немецкой музыкальной академии и Томаса Цейтмайера (скрипка); 28 июня в 19:00 – Шуберт гала; 29 июня в 19:00 – концерт Каролин Видман (скрипка) и Симоны Леппера (фортепиано).