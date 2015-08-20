Теодор Курентзис готовит "Аиду" и ждет репетиций Роберта Уилсона

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Один из передовых российских оперных домов – Пермский театр оперы и балета обнародовал свои планы на предстоящий сезон. Триумфаторы прошедшей "Золотой маски" планируют удивлять своего зрителя постепенно.

В ноябре выйдет новая версия "Лебединого озера" в редакции Алексея Мирошниченко, главного балетмейстера театра. Хореографический текст балета будет бережно сохранен, драматическое действие переосмыслено, а сценическое воплощение получит новое художественное решение: зрители увидят знакомых персонажей, одетых в роскошные костюмы в духе бургундской средневековой моды, на фоне белокаменных стен — романтизм и красота XV века, трактованные через призму XIX столетия.

Что касается формата концертных исполнений мировых оперных шедевров, то в октябре под музыкальным руководством Теодора Курентзиса прозвучит "Аида" с Зариной Абаевой в заглавной роли. К партитуре этой оперы Верди Курентзис не обращался с момента показа ее в 2005 году на "Золотой маске" (постановку спектакля осуществлял Дмитрий Черняков). Артем Абашев продирижирует на Страстной неделе "Диалогами кармелиток" Франсиса Пуленка.

Программа симфонических концертов будет не совсем привычной. Руководители театра переформатируют цикл камерных концертов "Музыка для нас": часть из них пройдет как фестивальные гала – в ночной темноте Дома Дягилева, где публика получит возможность послушать музыку, лежа на коврах и подушках. Другая часть цикла будет предполагает светский формат: в фойе театра со свечами и шампанским.

В афише появятся концерты-сюрпризы, суть которых заключается в том, что программу выступления приглашенного солиста и оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса публика узнает только сидя в зрительном зале. В первой половине сезона на сцену Пермского оперного выйдут Полина Осетинская и Патриция Копачинская.

В феврале ожидается одно из самых ярких событий года: международный состав оркестра и солистов под управлением Теодора Курентзиса исполнят ораторию Иоганна Себастьяна Баха "Страсти по Матфею".

Летом пройдет X Дягилевский фестиваль. 17 июня 2016 года его откроет главная оперная премьера сезона: Роберт Уилсон поставит в Перми "Травиату" Верди. После сенсационных "Сказок Пушкина" в Театре Наций это будет вторая новая работа в России, не считая переноса его "Мадам Баттерфляй" на сцену Большого театра. На Дягилевском фестивале покажут и спектакль, который пермяки и гости города увидят чуть раньше, в мае – им станет "Тристия" Филиппа Эрсана, современного французского композитора. Его музыка написана на стихи заключенных из Франции, Японии и России — гонимых гениев, таких как Осип Мандельштам, и самодеятельных непризнанных талантов. Завершится юбилейный Дягилевский фестиваль 30 июня 2016 года, по традиции — концертом Фестивального оркестра, будет исполнена Шестая симфония Густава Малера. Это событие станет завершающим аккордом сезона.

В конце августа оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса выступит на музыкальном фестивале в Бремене с произведениями Брамса, а в сентябре будет участвовать в одной из ключевых постановок на международном фестивале RUHRtriennale – опере Вагнера "Золото Рейна". В ноябре солисты и оркестр отправятся в Дортмунд и Санкт-Петербург, где представят оперы трилогии Вольфганга Амадея Моцарта и Лоренцо Да Понте.

После музыканты с симфонической программой из произведений Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена планируют выступить в Цюрихе, Роттердаме, Утрехте, Гамбурге и Вене; артисты балета будут удивлять филигранной танцевальной техникой Дублин – туда везут "Ромео и Джульетту" и "Лебединое озеро". Кроме того, балетная труппа побывает в Омане и Бахрейне с "Бахчисарайским фонтаном" и "Жизелью", а зимой – во Франции, там, кроме "Лебединого озера" и "Дон Кихота", покажут балеты в хореографии Джорджа Баланчина и Михаила Фокина.