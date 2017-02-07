Международный Дягилевский фестиваль откроется Первой симфонией Малера

Фото: facebook.com/DiaghilevFestival

Программу XI Международного фестиваля, носящего имя великого импресарио Сергея Дягилева, накануне объявили в Перми. Текстовая трансляция пресс-конференции проходила на facebook.

К показу на фестивале готовятся премьеры оперы Cantos в постановке Семена Александровского и Анны Соколович "Свадьба" в постановке Антона Адасинского. Написанное по заказу Пермского театра оперы и балета произведение Cantos / "Песни" российского композитора Алексея Сюмака вдохновлено биографией и избранными произведениями американского поэта-модерниста Эзры Паунда, который в свою очередь стремился создать новый эпос, единый для всего человечества. Это "опера наоборот". Главным действующим героем здесь выступает не вокалист, а музыкант-инструменталист.

Без музыкального сопровождения, a cappella, выступают шесть солисток в наиболее значительном сочинении Аны Соколович – опере "Свадьба". Фабула повторяет сербский обряд приготовления невесты к свадьбе в кругу близких женщин. В пермской постановке режиссер Антон Адасинский работает на стыке вербального и пластического театра. Пространство их наложения друг на друга становится пространством спектакля, в котором слово дублируется жестом, а оперные певицы соседствуют с артистками contemporary dance.

Спектакль The Hidden Sayings представит Центр Ежи Гротовского (Италия). В завершающий день фестиваля всех любителей танца ждет роскошный подарок: три одноактных балета Игоря Стравинского от трех ведущих российских хореографов в исполнении Пермского балета. Владимир Варнава поставит "Петрушку", Вячеслав Самодуров - "Поцелуй феи", Алексей Мирошниченко - "Жар-птицу".

Выступление проекта AquaSonic и вовсе обернется подводным концертом в самом прямом смысле слова. Музыканты играют и поют, находясь под водой в аквариумах, размещенных на сцене. Артисты используют особую вокальную технику и совершенно новые инструменты, способные звучать под водой. Среди них подводный орган, или гидролофон, кристаллофон, ротакорда, ударные инструменты и скрипка.

Дягилевский фестиваль пройдет в мае на нескольких площадках: на сценах Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского и Театра-Театра, в Органном зале и Пермской художественной галерее, в Доме Дягилева и в Частной филармонии "Триумф". Откроет фестиваль концерт Теодора Курентзиса. В программе Первая симфония Густава Малера.