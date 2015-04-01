Гречкобетон, внеземная жизнь и MS-DOS для мобильных: о чем пишут СМИ 1 апреля

Фото: M24.ru/Александр Авилов

1 апреля читателям нужно быть настороже: мировые СМИ, коммерческие компании и пресс-службы ведомств упражняются в остроумии. Как шутили российские и мировые СМИ, как предложили переименовать "Текстильщики" и что такое гречкобетон – в материале M24.ru.

Физики ЦЕРН доказали существование Силы

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) подтвердила существование Силы (свойство живой материи, якобы создаваемое всеми живыми существами, которое окружает все живое и объединяет Галактику. Использовалась джедаями).

В заявлении физиков отмечается, что студенты и профессоры уже начали использовать Силу для междугородной связи и доставания тяжелых вещей из болота. Об открытии заявил ученый-теоретик Бен Кеноби университета Мос Айзли, Татуин.

Применение Силы. Фото: starwars.com

Однако научное сообщество отнеслось к открытию неоднозначно: исследователь темной материи Дэйв Вейдер был не в восторге, тяжело дыша на протяжении всей пресс-конференции, посвященной объявлению результатов.

Станцию "Текстильщики" переименуют в "IPO"

С 1 июля 2015 года станция московского метрополитена "Текстильщики" в рамках программы поддержки интернет-предпринимательства будет переименована в "IPO [Ай-Пи-О]", сообщило издание "Цукерберг позвонит".

В зависимости от ряда факторов стоимость входа и выхода на "IPO" составит от 30 до 50 рублей. На станции оборудуют коворкинг, а на платформе разместят экраны с данными о ситуации на мировых биржах.

Фото: siliconrus.com

"Мистрали" вместо России отдадут Евросоюзу

Вертолетоносцы "Мистраль" вместо России отдадут Евросоюзу, сообщил EUobserver.

Первый из кораблей переименуют из "Севастополя" в "Юнкер" и отправят в Ригу. Как отмечает издание, он будет укомплектован персоналом из стран Бенилюкса, но в боевую команду возьмут только военнослужащих из Бельгии и Люксембурга.

Остальные 26 государств-членов будут представлены незначительно – например, поварами будут британцы.

Особо отмечается, что "Юнкер" будет плавать под флагом ЕС, но его зарегистрируют в Панаме для уменьшения налогов.

При этом на новость отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в Кремле 1 апреля тоже будут шутить. "Хотя Кремль больше работает, чем шутит", – цитирует ТАСС Пескова.

Российские астрофизики нашли обитаемую планету

В продолжение космической темы: Московский планетарий объявил, что российские астрофизики нашли обитаемую планету Элион, сообщает пресс-служба учреждения.

По данным ученых, новая планета находится в созвездии Девы на расстоянии менее пяти световых лет от Земли.

Обитателей Элиона относят к цивилизациям II типа: они полностью использует энергию своего светила и благодаря этому они в 10 миллиардов раз могущественнее цивилизаций I типа, к которым причисляют человечество.

Microsoft выпустит MS-DOS для мобильных

Корпорация Microsoft адаптировала MS-DOS для мобильных устройств, сообщается на сайте компании. "Microsoft идет туда, откуда начал работу для миллионов людей, создав просто красивую ОС", передает пресс-служба корпорации.

В фирме обнадеживают, что MS-DOS позволит запускать некоторые современные приложения и поможет открыть несколько новых – в этом пользователям помогут команды "с:/".

Чтобы запустить DOS на своем смартфоне, достаточно скачать приложение. Управление через него осуществляется с помощью команд.

Фото: lumiaconversations.microsoft.com

Джереми Кларксон стал лицом АвтоВАЗа

Экс-ведущий шоу Top Gear Джереми Кларксон стал "лицом" АвтоВАЗа, сообщает издание "Состав".

По данным СМИ, рекламная кампания с участием Джереми Кларксона планируется к запуску сразу после презентации кроссовера Lada Xray.

Издание отмечает, что ранее ведущий высказывался об отечественных авто в негативном ключе, но поменял свое мнение после заключения контракта с российским автопроизводителем.

Не осталась в стороне от Кларксона и телекомпания НТВ: там сообщили, что шоумен будет работать у них.

"В редакции "Главной дороги" (передача об автомобилях) уже готовятся к уплотнению", – сообщается на сайте телекомпании.

Сотовый оператор "Билайн" запустил сеть 7G

Сотовый оператор "Билайн" первым в мире запустил сеть 7G, передает пресс-служба компании.

"Сверхскорость 7G позволяет общаться из любого уголка Вселенной, а использование нейро-интерфейсов дает возможность отвечать на мысленные запросы пользователей", – дополняют в "Билайне".

При этом имена разработчиков технологии не подлежат разглашению – их данные являются государственной тайной. Технологию 7G можно подключить в рамках пакета "ВСЕ! Поехали!".

Mercedes выпустит "заряженный" фургон

Mercedes объявил о "заряженной" (улучшенной и обновленной) версии фургона Sprinter, пишет Autoblog.

Коммерческий автомобиль "оснастили" 503-сильным битурбированным двигателем и "спортивным" выхлопом, а также занизили подвеску.

На заводе в Чебоксарах запустили производство гречкобетона

Чебоксарский стройкомбинат запустил производство гречкобетона. Новинка была разработана по заказу арабского шейха, но уже вызвала интерес и у российских предпринимателей.

Фото: skb21.ru

В состав входят гречка, цемент, вода и песок. Как уверяют в компании, среди преимуществ гречкобетона – выгодное вложение средств, аппетитный запах, престиж и уважение соседей, естественный климат-контроль, целебные свойства (чего именно – не указывается, но, вероятно, самой гречки).

При этом первый заказчик – шейх – готов был сделать заказ на производство стеновых блоков из черной икры, но из-за эмбарго на вывоз ее из России от этой затеи пришлось отказаться.

В редакции M24.ru обрадовались нововведению, причем один из сотрудников выразил надежду на скорейшее появление рисокерамзита.

Институт русского языка имени А.С. Пушкина переименуют в академию Волгина

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина будет переименован в Государственную академию имени академика В.П. Волгина, сообщается на сайте вуза.

Как отмечают в институте, новое имя будет способствовать торжеству топографической справедливости и устранению путаницы между названием и адресом (вуз находится на улице Волгина).