День Победы в традициях Станиславского: что театры подготовили для зрителей

К 70-летию Победы многие столичные театры приготовили тематические вечера, концерты, спектакли. Каждый из них постарался задействовать самые лучшие свои ресурсы, чтобы создать что-то особенное, понятное и подросткам, и их прадедушкам.

Электротеатр "Станиславский"

Что: "Мое поколение" "Мое поколение" Когда: 2, 18, 24 мая



Музыкально-поэтические чтения – так охарактеризовали в электротеатре формат вечера, посвященного 70-летию Победы. Фрагменты из дневников фронтовиков обрамляются стихами и песнями военных лет, простое слово переплетается с высоким слогом. В таком контексте создатели спектакля попытался синтезировать пространство, в котором нынешним 20-летним предстоит совершить экскурс в прошлое и заглянуть в глаза их сверстникам из 40-х прошлого века.

В композицию спектакля включены фрагменты из самой известной книги Светланы Алексиевич "У войны неженское лицо". Издание переведено на двадцать языков и даже включено в школьную и вузовскую программу. Много лет книга не перестает шокировать читателей подробностями жизни женщин на войне, показывая их героизм с пронзительной правдивостью и без прикрас. Электротеатр напомнит самые драматические эпизоды.

Актеры, занятые в поэтических чтениях: Юлия Абдель-Фаттах, Борис Дергачев, Роман Дробот, Ольга Журавлёва, Дарья Колпикова, Антон Косточкин, Елена Морозова, Дмитрий Мягкий, Дмитрий Чеботарев.

Театр наций

Что: концерт "Песни военных лет" концерт "Песни военных лет" Когда: 7 мая



Концерт труппы Театра наций имеет вполне конкретные задачи – понять истинную значимость военных песен для людей, переживших Великую Отечественную войну. "Не плачь, девчонка", "Идет солдат по городу", "Два Максима", "Письмо отца" и многие другие шлягеры зачастую рассказывают о тех днях убедительнее любого учебника истории. На первый план здесь выходят чувства и мысли людей, которые шли к Победе, не склоняя голову даже под ливнями пуль.

В концерте участвует команда молодых артистов, завоевавших публику нашумевшим "Fарс-мажорным концертом": Юлия Пересильд, Елена Николаева, Наталья Ноздрина, Мария Биорк и другие.

Губернский театр

Что: "Поклонимся великим тем годам…" "Поклонимся великим тем годам…" Когда: 8 мая



Артисты Московского Губернского театра, Губернаторский оркестр Московской области выступят на сцене перед залом "Крокус Сити Холл". Самые известные и любимые стихи и песни о войне и военных лет исполнят Галина Бокашевская, Эдуард Айткулов, Валерия Минина, Юлия Пилипович, Наталья Качалкина, Елена Калабина, Вера Шпак и другие. Помимо столичной площадки, подопечные Сергея Безрукова посетят ряд подмосковных городов – в списке концертных выступлений Серпухов, Дубна, Клин. А в День Победы в Можайске и Наро-Фоминске к команде Губернского присоединятся сам Безруков и звезда мюзиклов Валерия Ланская.

Театр сатиры

Что: "Концертная бригада приветствовать вас рада. Театр сатиры на фронте" "Концертная бригада приветствовать вас рада. Театр сатиры на фронте" Когда: 9, 11 мая



Три десятилетия назад незабвенный Андрей Миронов вынес на сцену Театра сатиры малоизвестную пьесу "Прощай, конферансье!" Григория Горина. Премьера, как и в этот раз, была приурочена к юбилею Победы. За основу драматург взял реальные факты из истории Театра сатиры. Выехавшая в июне 1941 года на рядовые гастроли актерская труппа волею судьбы стала фронтовой бригадой и каждый день разыгрывала представления в тылу и на фронте.

О судьбе актеров расскажут Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Юрий Чернов и другие.



Малый театр

Что: концерт в День Победы концерт в День Победы Когда: 9 мая



Актеры Малого театра готовят к юбилейной дате традиционный концерт с живым звуком оркестра Малого театра под управлением дирижера Александра Мещерякова. Элина Быстрицкая возьмет в руки микрофон и исполнит песни военных лет. На сцену выйдут Светлана Аманова, Ольга Пашкова, Елена Харитонова и другие актеры театра. Честь вести концерт выпала народным артистам России – Людмиле Титовой и Василию Бочкареву.