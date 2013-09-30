Юрию Любимову исполняется 96 лет

В понедельник, 30 сентября, знаменитый театральный режиссер, актер и педагог Юрий Любимов отмечает 96-летие. Полвека назад Любимов основал Московский театр на Таганке. Юрий Петрович поставил более 50 спектаклей. На Таганке играет три поколения его учеников. Также он несколько раз признавался лучшим оперным режиссером.

Юрий Любимов официально покинул пост худрука-директора театра на Таганке в июле 2011 года. Причиной ухода послужил конфликт на гастролях в Праге, где артисты на открытой репетиции потребовали выплатить им гонорар. По просьбе коллектива, на пост директора был назначен Валерий Золотухин. Однако в марте покинул эту должность по состоянию здоровья. После - директором театра стал Владимир Флейшер.

В марте этого года ведущие артисты театра на Таганке публично обратились к Юрию Любимову с просьбой вернуться в театр. Сам режиссер в том же месяце вышел на работу в Большой театр, где поставил оперу "Князь Игорь".

Юрий Любимов родился в Ярославле. В 1922 году семья переехала в Москву. В 34-м поступил в студию при втором МХАТе. Годом позже Любимов дебютировал в спектакле "Мольба о жизни". В 1936 году артист перевелся в Театральное училище имени Щукина при театре Вахтангова. Спустя 10 лет Любимова приняли в труппу театра Вахтангова. Режиссерским дебютом Юрия Петровича стал спектакль "Много ли человеку надо" по пьесе Галича.

Основанный Любимовым театр на Таганке за смелость идей называли "островом свободы в несвободной стране". Однако бескомпромиссность артиста вскоре сослужила ему плохую службу. В 80-х власти запретили ряд постановок в любимовском театре, а в 1984 году Юрия Петровича, критиковавшего "тех, кто сверху" лишили гражданства.



Свой талант Любимов в течение нескольких лет реализовывал на площадках Израиля, Англии, США, Франции, Скандинавии, Германии и Италии.

В Москву Юрий Любимов вернулся в 1988 году. Год спустя ему вернули гражданство.