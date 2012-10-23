Театральный режиссер Юрий Любимов госпитализирован в кардиологию

Юрий Любимов. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Любимов госпитализирован в столичную городскую больницу №23.

"Юрий Любимов находится в кардиологическом отделении, его состояние сейчас стабильно", - сообщил "Интерфаксу" источник в администрации клиники.

Напомним, 30 сентября знаменитый театральный режиссер отметил свое 95-летие.

Будущий народный артист России родился в 1917 году в Ярославце. Его отец был купцом, а мать - учительницей. В 1922 году семья Любимова переехала в Москву. В период репрессий родители Юрия Любимова были арестованы.

В 1934 году будущий режиссер и актер был принят в студию при МХАТе 2-м. В 1936 году театр был закрыт, и Любимов перевелся в Театральное училище имени Щукина при Театре Вахтангова, которое окончил в 1939 году.

Затем Юрий Любимов участвовал в Советско-финской войне, а в период Великой Отечественной войны в составе Ансамбля песни и пляски НКВД выступал прямо на линии фронта.

В 1946 году Любимов был принят в труппу Театра Вахтангова, где в 1959 году дебютировал как режиссер, поставив пьесу А. Галича "Много ли человеку надо". В 1963 году поставил пьесу Брехта "Добрый человек из Сезуана", исполнители которой в 1964 году составили ядро труппы Театра на Таганке.

В 1984 году во время нахождения в Лондоне Юрий Любимов был лишен гражданства СССР. Это произошло после его интервью газете "Times", где режиссер высказывал свою критическую позицию по поводу культурной политики в СССР. В тот год лишили его и должности худрука Театра на Таганке. Однако режиссер продолжил успешно работать за границей, в том числе ставить оперные спектакли для Ла Скала, Гранд-опера и Ковент-Гарден.

В мае 1988 года Юрий Любимов вернулся в Москву, а через год ему вернули советское гражданство. Он снова стал художественным руководителем Театра на Таганке и начал ставить ранее запрещенные спектакли. Однако отношение к нему было далеко не идеальным, и в результате раскола большая часть актеров в 1993 году ушла из театра и образовала "Содружество актеров Таганки". Юрию Любимову снова пришлось восстанавливать свой театр практически с нуля.

В 2011 году режиссер ушел из Театра на Таганке из-за конфликтов с московским департаментом культуры и труппой театра. При этом он не прекратил свою творческую деятельность: в 2012 году он представил в Театре Вахтангова 4-часовую постановку "Бесов" Достоевского. На декабрь 2012 года была запланирована премьера оперы Бородина "Князь Игорь" в Большом театре в постановке Любимова.

Рабочий стаж Юрия Любимова на данный момент - 81 год.