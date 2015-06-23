Комиссия Бахрушинского музея спасает кабинет Юрия Любимова на Таганке

Фото: пресс-служба Театра на Таганке

Сегодня Театр на Таганке посетила комиссия Театрального музея А.А. Бахрушина во главе с заместителем генерального директора, главным хранителем Ириной Гамулой. Речь шла о кабинете Юрия Любимова. Комната, на стенах которой запечатлены многочисленные автографы актеров, режиссеров, художников, политиков, представляет огромную историческую и культурную ценность. Музейщикам придется позаботиться о сохранении объекта.

Как рассказали М24.ru в театре, представители комиссии осмотрели кабинет Юрия Любимова, провели фотографическую съемку и опись предметов. Первое, на что обратили внимание сотрудники музея – высохшая лужа накапавшей с потолка дождевой воды. В помещении протекает потолок.

Задача, которая стоит перед сотрудниками музея, заключается в сохранении внешнего облика стен кабинета. Для этого была организована фотофиксация. Комиссии также предстоит сверить уже существующую опись исторических предметов, с тем, что находится в кабинете на сегодняшний день и при необходимости дополнить ее. В планах также топографическая опись, где будет указано, какое место занимает каждый предмет. На ее основе спроектируют модель кабинета. Она станет доступна для всех желающих в интернете.

"Кабинет значимого человека – это всегда святилище, в котором сохраняется дух, – сказала заместитель гендиректора музея Бахрушина Ирина Гамула. – То, что мы видим в кабинете Юрия Петровича – яркое тому подтверждение. На стенах – надписи людей, которые здесь были, оставляли свои мысли и чувства. Другими словами, в Театре на Таганке говорят даже стены. Это наша совместная с Театром на Таганке задача – по существующим фотографиям и воспоминаниям людей восстановить кабинет в том виде, в каком он был при Любимове".

Напомним, кабинет Юрия Петровича Любимова находится в аварийном состоянии – из-за протечки в крыше существует реальная угроза разрушения облика комнаты. Дефект возник еще во времена руководства театром самого легендарного режиссера.