Театр на Малой Бронной откроет юбилейный сезон премьерой по Горькому

Московский драматический Театр на Малой Бронной одним из первых откроет свои двери после летних каникул, сообщает пресс-служба театра.

В первые же дни юбилейного 70-го сезона, 8 и 9 августа, будет показана первая премьера – спектакль "Васса" по пьесе Максима Горького в оформлении Екатерины Галактионовой. Ученик Марка Захарова, номинант на премию "Золотая маска" режиссер Вячеслав Тыщук работал в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владимире. "Васса" – первая его крупная работа на московской сцене.

В произведении Горького Тыщук увидел трагедию не только семьи, но целой государственной системы. Монументальная декорация художницы Екатерины Галактионовой в виде огромной мраморно-кровавой лестницы напоминает ступени огромного храма. Сама Васса в исполнении заслуженной артистки РФ Екатерины Дуровой предстает в образе строгой, но мудрой хранительницы устоев, неумолимо приносящей в жертву высшей идее тех, кто не вписывается в систему. Главную роль сыграет заслуженная артистка РФ – Екатерина Дурова.

Уже в середине октября Театр на Малой Бронной обещает представить еще одну новую работу – пластический спектакль режиссера и хореографа Егора Дружинина по повести Александра Куприна "Яма" в оформлении Веры Никольской. В постановке заняты практически все поколения труппы – от заслуженных артистов Александра Никулина и Веры Бабичевой до самых юных, недавних выпускников мастерской Сергея Голомазова в ГИТИСе.

В конце августа в рамках федеральной программы "Большие гастроли-2015" театр поедет на гастроли в Оренбург и Орск. Жители Оренбурга увидят спектакли "Ревизор" и "Почтигород", а также премьеру "Сирано де Бержерак" Павла Сафонова. В Орск повезут "Ретро" Юрия Иоффе.