Английский мюзикл "Поющие под дождем" представят в Москве осенью

В столице поставят мюзикл по легендарному фильму "Поющие под дождем"

Следующей осенью – 3 и 4 октября – пройдут премьерные показы английского мюзикла "Поющие под дождем" в театре "Россия", сообщает телеканал "Москва 24".

На московской сцене в музыкально-танцевальном шоу выступят всемирно известные актеры Адам Купер, Люк Фезерстон и Дэниэл Кросли. К слову, именно они исполняют свои роли в "Поющих под дождем" в Лондоне. Кроме того, сейчас проходит предварительный кастинг - российские танцовщики смогут попробовать попасть в этот мюзикл.

"Именно такие постановки помогут москвичам поднять настроение в кризисный год", - считает продюсер шоу Дмитрий Богачев.

Мюзикл поставлен по одноименному фильму Стенли Донена, снятому в 1952 году. Американский институт киноискусства признал картину лучшим музыкальным кино столетия.

Фильм "Поющие под дождем" называют автобиографией Голливуда эпохи перехода от немого к звуковому кино.