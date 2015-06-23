Директором Театра Романа Виктюка назначен Валерий Райков

Театр Романа Виктюка возглавил Валерий Райков

Директором Театра Романа Виктюка назначен экс-руководитель театра "Современник" Валерий Райков. Соответствующее решение принял совет директоров московских театров, сообщает Агентство "Москва".

"Валерий Райков – достойный кандидат на эту должность, заслуживающий всяческого уважения и почета. Мы впервые реализовали на практике право совета директоров театров предложить свою кандидатуру. Коллеги единогласно предложили его кандидатуру и рекомендовали Роману Виктюку", – рассказал глава департамента культуры Александр Кибовский.

Договор будет заключен сроком на год. Он заканчивает свое действие 4 июля будущего года.

По словам Кибовского, задачи, которые предстоит решить новому директору театра, по силам Райкову.

О смене в составе руководства Театра Виктюка стало известно еще весной, когда Ирина Апексимова, получившая пост директора Театра на Таганке, решила для себя, что не допускает возможности совмещать деятельность, и сообщила о намерении целенаправленно заниматься исключительно делами "Таганки".

Вопреки распространившейся информации, актриса уволилась по своему собственному желанию. После ухода Апексимовой из Театра Виктюка, обязанности директора временно взял на себя художественный руководитель.

С 1995 по 2013 годы Валерий Райков занимал должность директора в Саратовском ТЮЗе имени Киселева. С июля 2013 года был назначен заместителем худрука БДТ имени Товстоногова, позднее, в ноябре 2013 года стал директором "Современника".