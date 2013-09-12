Актриса Татьяна Доронина отмечает юбилей

Татьяне Дорониной сегодня исполняется 80 лет

Сегодня, 12 сентября, отмечает свой юбилей великая советская и российская актриса Татьяна Доронина. Обаятельной блондинке, до сих пор не перестающей покорять сердца кинозрителей, театралов и коллег, исполняется 80 лет.

Доронина снималась в таких картинах как "Валентин и Валентина", "Старшая сестра", "Три тополя на Плющихе", "Мачеха". Наибольшую зрительскую любовь и величайшее признание пришли к актрисе после того, как она сыграла стюардессу Наташу в культовой советской драме "Еще раз про любовь".

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. Она окончила Школу-студию МХАТ, после чего работала в разных театрах – Волгоградском театре, Театре имени Ленинского комсомола, Большом драматическом театре имени Горького, МХАТе, Театре имени Маяковского.

Вместе с остальными членами труппы МХАТа народная артистка пережила трагический раскол театра. С 1987 она возглавляет МХАТ имени Горького – сейчас Доронина является его директором и художественным руководителем.

Актриса была удостоена не только звания народной артистки СССР, но и других многочисленных наград. Минувшей весной за выдающийся вклад в развитие театрального искусства ей была вручена премия "Золотая маска".