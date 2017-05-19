Форма поиска по сайту

19 мая 2017, 21:13

Город

Рохас признался в желании убить всех пешеходов на Таймс-сквер

Фото: AP/R. Umar Abassi

Врезавшийся в толпу людей на Таймс-сквер водитель признался, что "хотел убить их всех". По его словам, он сожалеет, что полиция не застрелила его, сообщает агентство Associated Press.

Во время задержания Ричард Рохас сообщил полицейским, что находится под действием марихуаны и фенциклидина (наркотическое вещество). Он также сказал, что полиция должна была застрелить его, потому что он хотел совершить убийство.

Наличие наркотических веществ в крови водителя смогут определить через несколько дней.

Трое пострадавших от его действий находятся в больнице в критическом состоянии. Всего же ранения получили 22 человека, одна женщина погибла.

Трагедия на Таймс-сквер произошла днем 18 мая. 26-летний бывший военный Ричард Рохас на автомобиле Honda въехал в толпу людей.

Ранее его неоднократно задерживали в нетрезвом состоянии за рулем авто, а неделю назад его арестовали за то, что он напал с ножом на нотариуса. На допросе он заявил, что "слышал голоса" и ожидал смерти.

