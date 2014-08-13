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Фестивали

13 августа 2014, 11:38

Фестиваль уличной культуры пройдет в парке "Таганский"

Таганский парк уличная культура свежий воздух фестивали и праздники

Фото: М24

В рамках празднования международного Дня молодежи в парке "Таганский" организуют фестиваль уличной культуры. Посетителей ждут хип-хоп воркшопы, паблик арт, стрит-фэшн и маркеты.

За музыкальное сопровождение фестиваля отвечают диджей Чижевский и Dj Lefik, которые обещают порадовать новыми сетами и провести мастер-класс по диджеингу.

С 12.00 в парке будут рисовать арт-объект "Автобус", на фоне которого после могут сфотографироваться все желающие.

Гости парка также смогут поучаствовать в мастер-классе по граффити. С 17.00 будут обучать рэп-фристайлу, а в 18.30 стартует джем-сейшен с участием диджея, барабанщика, битбоксера и рэперов.

По словам организаторов фестиваля, уличная культура сегодня – это не только творческое направление, но и новый формат мышления. Уличную культуру также называют "хип-хоп культурой".

"Брейкданс и другие уличные танцы, городская поэзия, роспись стен, создание паблик-арт объектов, атмосферные фото и видео, битбокс и диджеинг, драматические и хореографические перформансы и флешмобы, уличная мода, скейтбординг, паркур и множество активных уличных игр - все это можно сжать в одно лакончиное, но емкое словосочетание “хип-хоп культура”, - отметили в парке.

В свое время хип-хоп культура являлась локальной бруклинской субкультурой. Но за короткий срок она стала мировым трендом, привлекая внимание творческой молодежи.

Мероприятие в парке "Таганский" пройдет с 12.00 до 20.00. Вход свободный.

Сюжет: Бесплатная Москва

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