Узнать все тайны Гончарной слободы можно будет на бесплатной экскурсии

Прогуляться по Гончарной слободе в компании профессионального экскурсовода можно будет в среду вечером. Об этом сообщают организаторы прогулки.

Гончарная слобода – одна из старейших слобод в Земляном городе, расположенная на левом берегу Яузы. На территории современного Таганского района в прошлом существовало множество ремесленных слобод, которые компактно проживали на Швивой горке, Таганском холме и Котельнической набережной. Активное освоение этой территории началось в то время, когда сюда переселили городских ремесленников, занимавшихся огнеопасными ремеслами, – кузнецов, таганцев, котельников и гончаров.

Гончарная слобода сегодня – это территория, на которой можно прочувствовать перепады высот Таганского холма. Окунуться в атмосферу прошлых лет, представить себе уклад жизни ремесленников и увидеть, как менялся архитектурный облик этой слободы на протяжении многих столетий можно будет на экскурсии.