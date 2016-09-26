Форма поиска по сайту

26 сентября 2016, 11:00

Прокатиться на машине времени можно будет по Таганке

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Совершить полет на машине времени можно будет 26 сентября во время бесплатной экскурсии по самым интересным местам Таганки. Об этом сообщают организаторы прогулки.

История Таганки неразрывно связана с традициями и историей купечества, знаменитой Таганской тюрьмой, уникальными монастырями и храмами, Театром на Таганке, первым московским "воксалом", Станиславским, Алексеевым, Маяковским и многими другими. Участникам экскурсии расскажут о Таганке в разных временных измерениях – дореволюционном, советском и сегодняшнем. Экскурсовод поведает о самых загадочных и неизвестных фактах из истории Таганки, основанных на документах, рассказах очевидцев и личных воспоминаниях.

Автор путешествия и "командир корабля по времени и пространству" – коренная москвичка, уроженка Таганки – Наталья Леонова.

Время: 26 сентября, 18:00

Место: Таганская площадь

