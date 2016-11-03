Россия может приостановить полеты в Таджикистан

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Воздушное сообщение между Россией и Таджикистаном может быть приостановлено 8 ноября. Как сообщает "Коммерсант", в Душанбе отказали в согласовании полетов российских перевозчиков из аэропорта Жуковский.
В Душанбе считают, что Жуковский относится к московскому авиационному узлу и дополнительное рейсы увеличат в одностороннем порядке присутствие российских авиакомпаний на линии.
Как заявляет российская сторона, официально аэропорт Жуковский относится к Раменскому и отказ принять российского перевозчика является прямым нарушением межправительственного соглашения о воздушном сообщении.
В Минтрансе подчеркнули, что основные пассажиры на этом направлении – таджикские трудовые мигранты, которые обеспечивают за счет России до 48 процентов ВВП Таджикистана. И если позиция таджикских властей не изменится, то Москва приостановит воздушного сообщения, чтобы не допустить ущемление прав российских авиакомпаний.
В рамках первого этапа строительства открылся пассажирский терминал площадью более 15 тысяч квадратных метров и пропускной способностью четыре миллиона пассажиров в год.
Затем планируется расширить первый пассажирский терминал и построить второй. Их общая площадь составит 60 тысяч квадратных метров, а пропускная способность вырастет до 12 миллионов пассажиров в год.
Дорога до аэропорта Жуковский из столицы займет не менее часа. Пассажирам предлагается доехать до железнодорожной станции "Отдых", а оттуда на специальных автобусах до аэропорта. Также до авиагавани можно добраться от станции метро "Котельники".