Актер Кабачка "13 стульев" Зиновий Высоковский родился 80 лет назад

Зиновий Высоковский. Фото: vesti.ru

Народный артист России Зиновий Высоковский родился 80 лет назад. Больше всего он известен как писатель-графоман пан Зюзя из юмористической телепередачи "Кабачок "13 стульев".

Высоковский появился на свет 28 ноября 1932 года в Таганроге. Его отец был главным бухгалтером на Таганрогском кирпичном заводе.

В 1952 году Высоковский приехал из Таганрога в Москву, чтобы поступить в Театральное училище имени Щукина. Однако в первые раз его не приняли - причиной стала национальность юноши.

Тогда молодой человек вернулся в родной город и поступил в местный радиотехнический институт на специальность инженера по автоматике и телемеханике. В 1957 году он бросил учебу и снова поехал поступать в Щукинское училище. На этот раз попытка оказалась успешной.

В 1961 году актер вошел в состав труппы Московского театра миниатюр. Первую роль в кино он сыграл в 1964 году - это был Мишка Файнштейн из фильма "Живые и мертвые". А вскоре после дебюта в Кабачке "13 стульев" в 1969 году его взяли в Театр сатиры.

Наряду с работой в театре, съемками в кино и на телевидении Зиновий Высоковский известен и как мастер разговорного жанра советской эстрады. Особо запомнились зрителям телефонные разговоры интеллигента из вытрезвителя, монологи знаменитого "зайцеведа" и монологи аптекаря с одесским говором.

Зиновий Высоковский скончался на 77-м году жизни в ночь на 3 августа 2009 года в Москве. Последней его ролью в кино стал образ антиквара Алексеева-Чижевского в телесериале "Грязная работа" 2009 года.

Артист был женат, его дочь Екатерина Высоковская — журналистка и радиоведущая. А внучка Софья Высоковская, как и дед, стала актрисой.

