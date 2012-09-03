"РГ": На телеканалах появится спецмаркировка для детей до 16-ти

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На этой неделе в телепрограммах на всех российских каналах появятся специальные значки - маркировка. Ими необходимо отмечать программы и фильмы, нежелательные для детского просмотра. С первого сентября вступил в силу закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

На сегодня ряд федеральных телеканалов уже ввели маркировку "16+" на такие фильмы, как "Укротительница тигров", "Полосатый рейс" и "Война и мир". Причина - каждый правообладатель сейчас сам решает, как ему маркировать фильмы и программы. Об этом заявил в интервью "Российской газете" глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Первый месяц правоприменения закона позволит нам в диалоге со СМИ и общественными организациями проанализировать ситуацию, посмотреть, что происходит. Могу предположить, что октябрьская маркировка телепрограмм, по отношению к нынешней, начала сентября, претерпит изменения", - заявил он.

Освобождаются от маркировки все печатные общественно-политические издания и новостные ленты в информагентствах и сетевых СМИ. При этом, по словам Александра Жарова, рекламу маркировать печатным изданиям все-таки придется, но следить за тем, как исполняется закон в этой части, должна будет Федеральная антимонопольная служба.

В отношении программ, идущих в прямом эфире, закон также применяться не будет.

"Как человек, работавший на ТВ, я прекрасно понимаю, что маркировка онлайн-контента практически невозможна. А если на новостях поставить самое жесткое ограничение "18+", это напрямую повлияет на всю информационную политику любого телеканала, он должен будет показывать новости только после 23 часов", заявил Жаров.

Однако, по его словам, это не коснется тех программ, которые будут выходить повторно уже в записи, так как в этом случае они уже должны маркироваться и выходить в эфир в соответствующее закону время.

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