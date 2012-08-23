Полиция ищет виновника ДТП на Третьем транспортном кольце

На ТТК произошла авария, в результате которой погиб младенец. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент столкновения, на записи видно, как серебристая "девятка" бьет в правый бок "Шевроле". Нарушитель с места происшествия скрылся, его разыскивает полиция

Столичная полиция разыскивает водителя серебристой "девятки", ставшего виновником аварии на Третьем транспортном кольце. В ДТП погиб ребенок, которому не исполнилось и месяца.

Аварию, произошедшую на ТТК накануне вечером, запечатлели камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как автомобиль Chevrolet Niva движется в сторону Велозаводской улицы, ей в правый бок ударяет ВАЗ-2109. "Нива", в которой ехала молодая семья, несколько раз переворачивается и падает на отбойник.

Находившиеся в машине муж и жена получили незначительные травмы, а их ребенок, которому не исполнилось и месяца, умер на месте.