Задержан управляющий ТСЖ, предоставлявший жилье нелегалам

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали в доме в Старопименовском переулке в центре города девятерых мигрантов, незаконно проживавших в квартире, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Приезжие поселились в старом выселенном здании, которое находится в собственности города. Выяснилось, что за жилье задержанные платили от 9 до 20 тысяч рублей в месяц.

В ходе проверки оперативники установили, что у трех из девяти человек аннулированы разрешения на работу, поэтому приезжие больше не имели права находиться в России. Были составлены протоколы об административном правонарушении.

Кроме того, полицейские задержали и человека, предоставившего приезжим жилье. Им оказался управляющий одного из столичных ТСЖ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". В случае, если его вину докажут, задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.