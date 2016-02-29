ЖСК и ТСЖ разрешат брать кредиты на капитальный ремонт

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья разрешать брать кредиты на капитальный ремонт. Соответствующие поправки в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства" предложил внести Минстрой.

Согласно документу, представленному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ТСЖ, ЖСК и иные управляющие организации предлагается приравнять к субъектам малого и среднего бизнеса.

Подобная финансовая поддержка может осуществляться только для проведения капремонта многоквартирных домов и для тех организаций, которые владеют специальными счетами для капремонта.

Публичное обсуждение поправок в закон продлится до 14 марта.

Напомним, с 1 июля 2015 года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт – 15 рублей за квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме. Субсидия на уплату взносов предусмотрена для малообеспеченных москвичей, а также ряда граждан других категорий.

Собственники жилья в многоквартирных домах должны решить, будут ли они перечислять взносы за капремонт на счет своего дома или доверят средства городскому фонду капремонта домов. Изменить способ накопления средств на оплату капремонта можно всего за три месяца. Для этого необходимо принять решение на общем собрании собственников и направить протокол в адрес регионального фонда капитального ремонта.