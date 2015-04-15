В Москве протестируют "умные" электросчетчики, рассылающие показания через SMS

"Утро": В Зеленограде в новых домах протестируют "умные" счетчики

В столице опробуют новые "умные" счетчики, которые могут рассылать показания по SMS и прогнозировать расход воды, электричества и тепла. Об этом M24.ru сообщил директор ГКУ "Корпорация развития Зеленограда" Владимир Зайцев. Тестирование планируется провести в строящемся микрорайоне "Жемчужина Зеленограда".

"Новые умные счетчики в ближайшее время уже должны быть запущены в производство", - рассказал Владимир Зайцев. Счетчики будут собирать интегрированные показания по отдельным квартирам и по всему дому и рассылать их собственникам, а также в ТСЖ или управляющие компании. Кроме того, система будет анализировать показания и создавать прогноз потребления электричества, воды и тепла.

"Такой прогноз в зависимости от настроек можно отправить по электронной почте или даже в виде SMS. В рассылку можно включить, как жильцов домов, так и ТСЖ или управляющую компанию", - пояснил Зайцев. На основе этих прогнозов управляющие компании смогут строить план мероприятий по повышению энергосбережения в доме.

Правда, счетчики с функцией прогнозирования обойдутся застройщикам или УК, решившим их использовать, на 15% дороже стандартной системы учета. "Поставить их в новостройках будет безусловно легче, чем внедрять в уже построенных домах. Именно поэтому тестирование инновации пройдет в строящемся микрорайоне. Для старого фонда потребуется замена всей существующей системы учета", - добавил Зайцев.

По его словам, новые счетчики опробуют в нескольких новостройках Зеленограда, которые сейчас возводит ГК "Мортон". "Кроме того, проект поддерживает департамент промышленной политики и предпринимательства", - отметил Владимир Зайцев.

Как рассказал M24.ru руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Олег Бочаров, ведомство действительно ознакомилось с новыми "умными" счетчиками. "Однако проблема их внедрения в городе заключается в том, что производители пока не могут конкурировать по стоимости продукта с другими компаниями на рынке. Соответственно, в рамках госзакупок они пока не конкурентоспособны", - заявил он. Производителям следует снизить себестоимость счетчиков, чтобы претендовать на участие в городских тендерах, подчеркнул Бочаров.

Директор по информационной политике группы компаний "Мортон" Игорь Ладычук подтвердил M24.ru, что сейчас компания рассматривает возможность участия в проекте. "Окончательное решение еще не принято, но мы относимся к этому проекту с оптимизмом. Для его реализации мы планируем предложить микрорайон "Жемчужина Зеленограда", - рассказал он. Микрорайон будет построен в 2017 году.

Ладычук также отметил, что инновационные счетчики станут частью большой системы энергосбережения, которую "Мортон" тестирует на своих домах. "Мы отрабатываем систему, которая сможет учитывать и со временем прогнозировать расход ресурсов в каждой квартире, доме, микрорайоне и районе. Поскольку мы не только строим, но и обслуживаем дома, то в итоге благодаря прогнозам мы сможем добиться для своих жильцов экономии на оплате коммунальных услуг порядка 15 процентов", - пояснил он.

Отметим, что в новостройках девелоперы ставят счетчики за свои средства, очевидно, закладывая это в стоимость жилья. А вот в старых домах поменять систему учета можно только с согласия и за счет жильцов дома. Если учесть, что современные системы учета потребления ресурсов в доме стоят порядка 2 миллионов рублей, то "умный" учет обойдется жильцам в 2,3 миллиона рублей за систему в доме и в примерно 11,5 тысяч за счетчик в квартире.

В августе 2014 года столичные власти провели рекламную кампанию , посвященную сбережению ресурсов - воды и электричества. На рекламных щитах в метро, уличных стендах и городских автобусах появились плакаты, рассказывающие о том, зачем выключать неработающие приборы из розеток и выключать воду во время чистки зубов. Кроме того, в столичных школах провели интерактивные уроки с деловыми играми, обучающие школьников экономить воду, свет и тепло в доме. Кроме того, с июля 2014 года в столице стартовал проект создания энергоэффективных домов при помощи энергосервисных контрактов. Управляющие компании 8,2 тысячи домов должны заключить с инвесторами специальные договоры, согласно которым предприниматели за свой счет поставят в подъезд энергосберегающее оборудование: лампочки, тепловые пункты, регулирующие температуру воды в батареях, электронные устройства в лифтах, двускатные крыши, которые сохраняют тепло в доме. Взамен они получат часть сэкономленных на услугах ЖКХ средств. Отметим, что в столице уже проходила кампания по установке более экономичных двухтарифныхи трехтприфных счетчиков электроэнергии. Они позволяют дифференцировать оплату в зависимости от времени суток. В итоге население платит за дневное потребление энергии по одной цене, а ночное – по другой, в четыре раза ниже. На приборах, работающих круглые сутки, таким образом можно сэкономить до 30% энергии. Однако устанавливать их жильцы должны за свой счет, поэтому далеко не все москвичи потратили на них деньги, даже несмотря на будущую экономию.



Председатель Московского союза ЖСК и ТСЖ Валентин Григорьев полагает, что новая система учета подходит только для строящихся домов, в уже построенных жильцы не будут тратить на нее деньги ради прогнозов. Что касается счетчиков с SMS-рассылкой и прогнозами, то они могут быть полезны, но экономия от них будет незначительной. "Но, с другой стороны, прогнозы могут заставить ТСЖ подумать об энергосберегающих технологиях. Например, о светодиодных лампах, датчиках движения, которые включают и выключают свет в подъезде. Все это сокращает расход электричества при освещении подъездов почти в два раза", - отметил эксперт.

Также возможно будет сократить потребление воды в доме, например, агитируя жителей внедрять в квартирах технологии, экономящие воду. "Например, в Германии на кранах устанавливают сенсоры, которые включают воду, когда подносишь руки, и выключают, когда их убираешь", - рассказал Григорьев. Однако самым дорогим ресурсом остается отопление, а в этом плане управляющие компании и ТСЖ мало что могут сделать - тепло в дома поставляют городские предприятия, согласно собственным нормам.

Эксперт фонда "Институт экономики города" Владилен Прокофьев заявил, что установка новых приборов учета технически не сложна. "Она займет всего несколько часов, если жители дома согласятся их поменять. Однако заплатить за новые счетчики, да еще при условии, что они дороже уже установленных сейчас, скорее всего, никто не захочет. Во время кризиса, когда растет стоимость большинства товаров и услуг, тратить москвичи будут воздерживаться от того, чтобы тратить дополнительные средства", - отметил эксперт.

Он также добавил, что для жильцов важнее всего не прогноз расхода ресурсов на будущее, а текущее потребление электроэнергии во всем доме. "Именно о нем нужно подробно информировать жильцов, которые сейчас знают только о расходах на электроэнергию в своей квартире. Его можно сравнить с нормативными показателями и определить, когда в дом поступает слишком много тепла или получить реальные цифры, подтверждающие, что в трубах неправильное давление воды", - отметил эксперт. С этими цифрами на руках жильцы смогут получить с управляющей организации компенсацию за некачественное предоставление услуг. В целом, по словам Прокофьева, "умные счетчики" могут стать полезной инновацией в сфере энергосбережения.

Дарья Миронова, Марина Курганская