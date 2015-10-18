Из-за прорыва теплотрассы в районе Монтажной улицы перекрыли движение

В районе Монтажной улицы устраняют последствия крупной аварии на ТЭЦ

Из-за прорыва магистрального трубопровода с горячим водоснабжением в районе Монтажной улицы перекрыли движение.

По словам очевидцев, прорыв теплотрассы был настолько мощным и пар такой густой, что видимость на улице не превышала метра.

Как рассказал в эфире телеканала "Москва 24" пресс-секретарь Мосэнерго Сергей Шандаров, повреждение участка тепловой сети от ТЭЦ 23, расположенной на востоке Москвы произошло в воскресенье около 16.00. В настоящее время специалисты ведут работы по переключению нагрузки с ТЭЦ 23 на другие источники теплоснабжения.

Шандаров добавил, что в ближайшее время "все возможные отклонения параметров теплоснабжения потребителей будут ликвидированы".

На месте аварии продолжают работать спасатели и полицейские.