На ТЭЦ-16 произошел хлопок в водонагревательном котле

Очевидцы сообщили о взрыве на ТЭЦ-16

На территории ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы произошел хлопок в водонагревательном котле, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

"Сообщение об инциденте поступило в 16.51 от прохожих, первые расчеты прибыли на место происшествия уже в 16.54. Специалисты выяснили, что по адресу третья Хорошевская улица, дом 80, на территории ТЭЦ-16 произошел хлопок при разогреве водонагревательного котла", - сообщили сотрудник пресс-службы.

В результате происшествия никто не пострадал, на работу объекта хлопок также не повлиял. Однако ударной волной в здании частично повредило стекла.

Напомним, что в конце прошлого года при проведении работ по строительству новой линии по ионизации на ТЭЦ-16 произошла вспышка взвешенной смеси. В ходе чрезвычайного происшествия один человек погиб и двое получили травмы различной степени тяжести.