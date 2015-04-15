Форма поиска по сайту

В ТЦ "Европейский" откроется новый магазин Street Beat

16 апреля на третьем этаже торгового центра "Европейский" откроется новый салон магазина Street Beat.

Спортивный мультибренд разместится в атриуме "Лондон". Магазин представит гостям торгового центра кеды и кроссовки New Balance, Nike, Vans, Adidas, Puma, Converse и других культовых спортивных брендов. Кроме обуви, в Street Beat можно найти кепки, рюкзаки и сумки.

На сегодняшний день в Москве уже работают четыре магазина Street Beat. Мультибренд открыл свои салоны в торговых центрах "Авиапарк", "Колумбус", "МЕГА-Тёплый Стан" и "Золотой Вавилон" на Проспекте Мира.

