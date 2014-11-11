Форма поиска по сайту

11 ноября 2014, 15:43

Город

В "Европейском" посетитель покончил с собой, прыгнув с четвертого этажа

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В торговом центре "Европейский" мужчина перелез через ограждение торговой галереи, расположенной на четвертом этаже, и бросился вниз, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел днем 11 ноября. От полученных травм потерпевший скончался, в настоящее время на месте случившегося работает следственно-оперативная группа. По факту случившегося столичное управление СК проводит проверку.

Отметим, что похожий инцидент произошел два месяца назад в аэропорту Домодедово: там пассажир покончил жизнь самоубийством, прыгнув с третьего этажа.

