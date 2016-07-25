Фотоакция "Сушка" от m24.ru: как это было

Фото: m24.ru/Александр Авилов
24 июля в саду "Эрмитаж" прошла летняя фотоакция "Сушка" от сетевого издания m24.ru и Академии Фотографии. Открытая галерея на свежем воздухе, в которой каждый мог представить свои работы, стала уже хорошей традицией: третий год "Сушка" собирает тысячи любителей фотографии.
[html]
[/html]
Профессиональные фотографы, актеры театра и кино, писатели, музыканты, представители пресс-служб различных департаментов и мэрии Москвы, блоггеры и художники приехали в сад "Эрмитаж" со своими напечатанными снимками и развешивали их на растянутые между деревьями веревки. Популярный Instagram-аккаунт @mosquarium предоставил более полусотни снимков с видами Москвы.
[html]
[/html]
В итоге получилась настоящая фотогалерея под открытым небом. Каждый мог забрать себе понравившиеся снимки других авторов на память о летней "Сушке". Многие писали на фотографиях пожелания, мысли, идеи или ссылки на свой Instagram-аккаунт или страницу в Facebook.
[html]
[/html]
"Сушка" была поделена на несколько тематических зон. Участники могли повесить свои фотографии в разделах "Фуд-фотография", "Репортаж”, "Портрет”, "Семейная фотография", "Пейзажи" или #фотодня.
В рамках образовательной программы прошли мастер-классы и лекция от преподавателей Академии Фотографии. Профессионалы поделились своими секретами успешной уличной съемки и выбрали в конце дня лучшую фотографию фестиваля.
Также в "Сушке" приняли участие студенты Академии Акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Весь день они рисовали "Сушку" на пленэре прямо на глазах у гостей и участников акции.