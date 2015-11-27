Московские тусовки. Цикл статей о культовых для московской молодежи местах

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
"Московские тусовки" – цикл статей о знаковых местах столицы (). Где тусовались битломаны и хиппи, стиляги и толкинисты, готы и цыгане – в статьях и интервью колумниста m24.ru Алексея Байкова и других авторов.
Сейчас в цикле 19 статей, прочесть которые вы можете, переходя по ссылкам на интерактивной карте ниже. Последние вышедшие материалы таковы:
- Стена Цоя – материал об истории арбатского мемориала и его зарубежных аналогов
- "Пентагон" для хиппи – материал о довольно малоизвестном, но важном для московской Системы кафе.
- От "Горбушки" до Горбушкина двора – статья о концертах внутри и рынке снаружи знаменитого ДК Горбунова.
- "Поганище" у памятника Ленину – материал о собраниях московских неформалов возле памятника Ленину на Калужской площади.
- "Арба", Арбат, "Один километр России" – статья об одной из самых знаменитых улиц Москвы, через горнило которой прошли хиппи, панки, скинхеды, алисоманы, готы, толкинисты, поклонники Цоя, КСПшники, рэперы и многие другие.
- Интервью с основательницей театра огня "Фульгат" Тамарой Русаловской о пойстерах и косплеерах
- Интервью с лидером группы "Акулы" Олегом Мокряковым о культуре уличных концертов
Из остальных статей цикла вы узнаете, чем Нескучный сад привлекал толкинистов, как известие о смерти Джона Леннона привело к частным собраниям битломанов, что такое "система" хиппи, чем отличаются реконструкторы от ролевиков, можно ли обойтись без насилия на встречах со скинхэдами, и многое-многое другое.
- "Нехорошая квартира" на Большой Садовой
- Сквот Петлюры на Петровском бульваре
- Дэн Назгул – о городских толкинистах
- Алина Пересвет – о движении ролевых игр в Москве
- Халина Кулешова – цыганка среди хиппи
- Виктор Сухотин – о "правильных" готах
- Андрей Виленский – о создании дуэльного фехтования
- Двухколесная братия: где тусуются московские байкеры
Цикл будет продолжен – в планах статьи о Гастрономе МГУ, Болотной площади, Чистых прудах и многих других замечательных местах Москвы.