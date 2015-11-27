Московские тусовки. Цикл статей о культовых для московской молодежи местах

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

"Московские тусовки" – цикл статей о знаковых местах столицы (). Где тусовались битломаны и хиппи, стиляги и толкинисты, готы и цыгане – в статьях и интервью колумниста m24.ru Алексея Байкова и других авторов.

Сейчас в цикле 19 статей, прочесть которые вы можете, переходя по ссылкам на интерактивной карте ниже. Последние вышедшие материалы таковы:

Из остальных статей цикла вы узнаете, чем Нескучный сад привлекал толкинистов, как известие о смерти Джона Леннона привело к частным собраниям битломанов, что такое "система" хиппи, чем отличаются реконструкторы от ролевиков, можно ли обойтись без насилия на встречах со скинхэдами, и многое-многое другое.

Цикл будет продолжен – в планах статьи о Гастрономе МГУ, Болотной площади, Чистых прудах и многих других замечательных местах Москвы.