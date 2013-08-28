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28 августа 2013, 19:16

Культура

Культурная составляющая Старого Арбата останется и после реконструкции

Фото: ИТАР-ТАСС

Уличные музыканты и книжные развалы останутся на Старом Арбате после завершения реконструкции улицы, 520-летие которой будет праздноваться в октябре.

Об этом сообщил сегодня и.о. главы департамента культуры Сергей Капков в эфире канала "Москва 24".

Однако развлекательные мероприятия будут регламентированы. Это, по словам Капкова, связано с тем, что Арбат – единственная жилая пешеходная улица в Москве. На всех остальных пешеходных улицах расположены административные здания, поэтому уличные музыканты, музыка в кафе и т.д. нарушают покой жителей.

Чиновник отметил, что реконструкция Арбата уже идет - "где-то это ремонт фасадов, где-то просто ремонт".

Но в целом реконструкция будет производиться частями. "Решается вопрос подсветки, вывесок, незаконной рекламы, незаконных кафе, веранд и так далее и тому подобное", - подытожил Капков.

Старый Арбат реконструкция улицы культура Сергей Капков культурное наследие семейная и молодёжная политика

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