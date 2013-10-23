Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября 2013, 16:21

Город

Старый Арбат очистят от летних кафе до 15 ноября

Московские власти распорядились очистить Старый Арбат от всех летних кафе до 15 ноября 2013 года. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что эти объекты стоят на Арбате уже не первый год, а некоторые и не первый десяток лет. По его словам, те объекты, которые сейчас расположены в историческом центре Москвы, не привлекают туристов. "Это какой-то колхоз", - сказал Алексей Немерюк.

По его словам, около 50 процентов объектов, которые работали на Арбате летом, не соответствуют требованиям, предусмотренным постановлением городских властей. Поэтому к следующему году предприниматели должны модернизировать летние веранды кафе, чтобы они полностью отвечали требованиям.

Ссылки по теме


Ранее Алексей Немерюк сообщил, что планируется разработать новые стандарты для летних кафе: владельцам предстоит не только утверждать адрес размещения веранды, но и регламентировать площадь построек, их внешний вид и материалы, из которых они сделаны.

Сайты по теме


Старый Арбат улицы летние кафе Алексей Немерюк экономика и предпринимательство

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика