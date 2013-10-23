Старый Арбат очистят от летних кафе до 15 ноября

Московские власти распорядились очистить Старый Арбат от всех летних кафе до 15 ноября 2013 года. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что эти объекты стоят на Арбате уже не первый год, а некоторые и не первый десяток лет. По его словам, те объекты, которые сейчас расположены в историческом центре Москвы, не привлекают туристов. "Это какой-то колхоз", - сказал Алексей Немерюк.

По его словам, около 50 процентов объектов, которые работали на Арбате летом, не соответствуют требованиям, предусмотренным постановлением городских властей. Поэтому к следующему году предприниматели должны модернизировать летние веранды кафе, чтобы они полностью отвечали требованиям.

Ссылки по теме Как работают летние кафе в столице



Ранее Алексей Немерюк сообщил, что планируется разработать новые стандарты для летних кафе: владельцам предстоит не только утверждать адрес размещения веранды, но и регламентировать площадь построек, их внешний вид и материалы, из которых они сделаны.