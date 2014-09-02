Мирей Матье прилетела в столицу, чтобы спеть на фестивале "Спасская башня"

Мирей Матье. Фото: mskagency.ru

В Москву прилетела известная французская певица Мирей Матье. Она подготовила специальную программу для VII международного фестиваля "Спасская башня", сообщает агентство ИТАР-ТАСС.

В "Шереметьево" певицу встречали представители роты почетного караула Президентского полка и сами организаторы "Спасской башни".

"Я исполню на фестивале три песни: "Детский каприз", "Вечную любовь" и композицию времен Первой мировой войны", - отметила Мирей Матье.

С 5 по 7 сентября артистка выступит на Красной площади. Она споет в сопровождении Центрального концертного образцового оркестра имени Римского-Корсакова, Президентского оркестра и Военного образцового оркестра Почетного караула.

Отметим, что Мирей Матье участвует в фестивале "Спасская башня" уже в шестой раз. По ее инициативе в 2012 году на фестивале исполнили два гимна – России и Франции.

"Участие в "Спасской башне" подарило мне незабываемые впечатления. Даже во время холодной погоды мне было тепло, потому что меня согревало радушие зрителей. Я считаю своим долгом продолжать выступать на этом замечательном фестивале", - сообщила Матье.

Напомним, что фестиваль "Спасская башня" будет проходить до 7 сентября. В этом году в нем примут участие 12 стран. Военные оркестры исполнят на Красной площади свои оригинальные программы. Также на мероприятии впервые выступит российский военный оркестр Черноморского флота из Севастополя.

Кроме того, в этом году на "Спасской башне" впервые откроется детская площадка. Также в Москву приедет французский всадник-акробат Лоренцо, и столичная публика впервые увидит военные коллективы Армении, Турции, Сербии и Ирландии.