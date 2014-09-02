Мирей Матье прилетела в столицу, чтобы спеть на фестивале "Спасская башня"

Мирей Матье. Фото: mskagency.ru
В Москву прилетела известная французская певица Мирей Матье. Она подготовила специальную программу для VII международного фестиваля "Спасская башня", сообщает агентство ИТАР-ТАСС.
В "Шереметьево" певицу встречали представители роты почетного караула Президентского полка и сами организаторы "Спасской башни".
"Я исполню на фестивале три песни: "Детский каприз", "Вечную любовь" и композицию времен Первой мировой войны", - отметила Мирей Матье.
С 5 по 7 сентября артистка выступит на Красной площади. Она споет в сопровождении Центрального концертного образцового оркестра имени Римского-Корсакова, Президентского оркестра и Военного образцового оркестра Почетного караула.
Отметим, что Мирей Матье участвует в фестивале "Спасская башня" уже в шестой раз. По ее инициативе в 2012 году на фестивале исполнили два гимна – России и Франции.
Ссылки по теме
"Участие в "Спасской башне" подарило мне незабываемые впечатления. Даже во время холодной погоды мне было тепло, потому что меня согревало радушие зрителей. Я считаю своим долгом продолжать выступать на этом замечательном фестивале", - сообщила Матье.
Напомним, что фестиваль "Спасская башня" будет проходить до 7 сентября. В этом году в нем примут участие 12 стран. Военные оркестры исполнят на Красной площади свои оригинальные программы. Также на мероприятии впервые выступит российский военный оркестр Черноморского флота из Севастополя.
Кроме того, в этом году на "Спасской башне" впервые откроется детская площадка. Также в Москву приедет французский всадник-акробат Лоренцо, и столичная публика впервые увидит военные коллективы Армении, Турции, Сербии и Ирландии.
Спасская башня"Спасская башня" - главный военно-музыкальный праздник нашей страны. На него приезжают лучшие военные оркестры со всего мира. Он проводится с 2009 года. С этого времени в фестивале приняли участие более ста оркестров из 40 стран.
В этом году фестиваль посвящен 100-летию с начала Первой мировой войны. 154-й отдельный комендантский Преображенский полк пройдет через Красную площадь в исторической форме 1914 года под звуки Марша сибирских стрелков.