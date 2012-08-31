Определились соперники российских клубов в Лиге чемпионов

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Накануне в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнали московский "Спартак" и петербургский "Зенит".

Столичному клубу предстоит сразиться с "Барселоной", "Бенфикой" и "Селтиком". Первый матч подопечные Унаи Эмери проведут 19 сентября в Испании против "Барселоны", сообщает Чемпионат.ком.

Петербуржцам досталась группа полегче - они сыграют с "Миланом", "Андерлехтом" и "Малагой".

Капитан "Спартака" и живая легенда клуба Андрей Тихонов считает, что фаворитами "спартаковской" группы являются "Барселона" и "Бенфика", с португальским клубом, вероятнее всего, москвичам придется бороться за второе место. "Бенфика" - сильная команда, которая имеет хороший опыт выступлений в Лиге Европы", - цитирует Тихонова "Р-Спорт".

Напомним, что "красно-белые" пробились в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя турецкий "Фенербахче". Дома подопечные Эмери выиграли со счетом 2:1, а на "Сараджоглу" была зафиксирована ничья - 1:1. "Зенит" вышел в эту стадию соревнований напрямую как чемпион страны.