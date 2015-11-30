"Спартак" не сумел удержать победу в матче с "Рубином"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Поединок 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Рубином" и "Спартаком" завершился вничью – 2:2. Спартаковцы дважды вели в счете по ходу матча, но так и не сумели удержать преимущество.

Счет был открыт на 51-й минуте поединка. Зе Луиш выше всех выпрыгнул при подаче углового и поразил ворота "Рубина".

На 70-й минуте хозяева сравняли счет – Марко Девич отличился после комбинации с участием Карлоса Эдуардо. Стоит отметить, что за минуту до этого судья не разглядел нарушение против Квинси Промеса, который вышел один на один с голкипером "Рубина" Сергеем Рыжиковым. Дело могло кончиться удалением вратаря.

Однако спустя уже две минуты рефери назначил пенальти в ворота казанцев. К "точке" подошел Промес и хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый.

Развязка наступила уже в добавленное время. Соломон Кверквелия подключился к атаке хозяев и нанес удар. Последовала серия рикошетов, и мяч закатился в сетку ворот "Спартака".

Итоговый счет встречи – 2:2. Таким образом, "Спартак" набирает 27 очков и поднимается на пятую строчку в турнирной таблице лиги.