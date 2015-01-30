Московский "Спартак" не сумел обыграть последнюю команду чемпионата Польши

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Московский "Спартак" сыграл вничью с польским клубом "Завиша" в ходе тренировочного сбора в Испании. Поединок завершился со счетом 0:0.
Польский коллектив занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата своей страны. Стоит отметить, что в конце поединка подопечные Мурата Якина смотрелись намного активнее оппонентов, но распечатать ворота поляков так и не смогли.
Главный тренер "Спартака" дал возможность проявить себя всем заявленным на игру футболистам.
Следующий матч "красно-белые" проведут 31 января с болгарским "Лудогорцем".
Отметим, что будущий соперник "Спартака" достаточно неплохо выступил в Лиге чемпионов. Болгарский коллектив доставил массу неудобств титулованным противникам, в частности, "Ливерпулю".