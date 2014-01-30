Форвард Крутов расторг контракт с хоккейным "Спартаком"

Алексей Крутов. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" расторг контракт с форвардом Алексеем Крутовым. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне Крутов провел за "красно-белых" 42 матча, сообщает пресс-служба столичного хоккейного клуба.

На счету нападающего 7 шайб и 9 голевых передач при показателе полезности "-5".

Отметим, что ранее "Спартак" расстался с голкипером Джеффом Глассом, защитником Дероном Куинтом и форвардом Михаилом Юньковым. Игроки покинули клуб в обмен на денежную компенсацию - "красно-белые" вынуждены были отдать ведущих игроков в связи с отсутствием финансирования.