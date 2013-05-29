Форма поиска по сайту

29 мая 2013, 21:25

Спорт

Андрей Тихонов вернулся в тренерский штаб "Спартака"

Фото: spartak.com

Легенда "Спартака" Андрей Тихонов вернулся в тренерский штаб столичного клуба. Тихонов займет пост тренера "красно-белых".

О возвращении Тихонова в свою бывшую команду сообщил официальный сайт "Спартака". Бывшему полузащитнику "красно-белых" предстоит трудиться в тренерском штабе Валерия Карпина.

Сам Тихонов назвал случившееся "неожиданным шагом" и признался, что возвращается в "Спартак" из-за финансовых проблем в клубе "Спарта", который он возглавлял последний год.

Соглашение с Тихоновым рассчитано на год.

Напомним, что Андрей Тихонов является одним из наиболее известных футболистов "Спартака". В 1996 году его признали лучшим футболистом России. После завершения игровой карьеры Тихонов вернулся в "Спартака" в роли тренера, но был вынужден покинуть тренерский штаб после назначения на пост наставника "Спартака" испанца Унаи Эмери.

