"Спартак" на своей площадке проиграл "Салавату Юлаеву" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский "Спартак" на своей площадке уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2:3.

Зрителям, пришедшим на игру, первой заброшенной шайбы пришлось ждать больше двух периодов. На 5-й минуте финальной трети матча счет открыл защитник "красно-белых" Дерон Куинт.

Уфимцы ответили результативными бросками Кирилла Кольцова и Теэму Хартикайнена. Однако через несколько минут хозяева площадки смогли сравнять счет – гол забил Растислав Шпирко.

Но за полторы минуты до конца спартаковцы снова пропустили. Победную шайбу у "Салавата" забросил Игорь Мирнов.

"Спартак" остался на девятом месте в Западной конференции и отстает от идущего восьмым "Медвешчака" на три очка.