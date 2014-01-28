Защитник Марек Сухи намерен покинуть московский "Спартак"

Марек Сухи. Фото: ИТАР-ТАСС

Защитник столичного "Спартака" Марек Сухи покинул расположение клуба. Футболист намерен перейти из стана "красно-белых" в швейцарский клуб в текущее трансферное окно.

По имеющейся у ИТАР-ТАСС информации, футболист поехал на просмотр в швейцарский "Базель".

В тренировке команды 28 января на сборе в Абу-Даби Сухи участия не принимал.

Отметим, что в текущем сезоне защитник редко попадает в основной состав московского клуба. Главный тренер "Спартака" Валерий Карпин видит в Сухи игрока резерва и держит его на скамейке запасных. В первой части чемпионата чешский легионер "красно-белых" всего шесть раз выходил на поле и только один раз был включен в стартовый состав.

В недавнем интервью Карпин заявил, что у "Спартака" "перебор защитников", поэтому Сухи и еще один легионер - Хуан Инсаурральде - покинут клуб в текущее трансферное окно.