Турецкая прокуратура требует посадить спартаковца за "договорняки"

Эммануэль Эменике. Фото: ИТАР-ТАСС

Нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике в ближайшее время может оказаться за решеткой по подозрению в причастности к организации договорных матчей. Турецкая прокуратура потребовала приговорить Эменике к 3 годам тюремного заключения за причастность к "сдаче игры".

Подозрение у турецкого правосудия вызвал матч между "Карабюкспором" и "Фенербахче", состоявшийся в прошлом году, сообщает "Р-Спорт". Та встреча завершилась победой стамбульского "Фенербахче". Эменике не принимал участие во встрече, а вскоре перешел из "Карабюкспора" в стан обидчиков из Стамбула.

Следователи, основываясь на показаниях свидетелей, заподозрили Эменике в том, что на поле он не вышел умышленно, зная о договорном характере матча. С точки зрения турецкого правосудия, нигериец специально симулировал травму.

Сам Эменике толком не успел поиграть за "Фенербахче". Сразу после начала расследования нигерийский нападающий перешел в "Спартак", где является одним из лидеров.

Реакция УЕФА и московского "Спартака" на предъявленное Эменике обвинение пока неизвестна. Сам форвард отрицает участие в организации "договорняков".