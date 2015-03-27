"Спартак" передал полмиллиона рублей своему старейшему болельщику

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Футболисты московского "Спартака" передали 500 тысяч рублей 102-летнему болельщику команды Отто Фишеру, пострадавшему ранее от мошенников. Об этом сообщается в официальном микроблоге "красно-белых" в Twitter.

Нападающий столичного клуба Вячеслав Кротов в ходе записи одной из телевизионных передач, посвященной 70-летию Победы, встретился со старейшим поклонником команды и передал ему деньги.

Ранее в фан-клубе "Спартака" было объявлено о создании счета, куда можно перечислить деньги в помощь Фишеру, а представители команды сообщили, что переведут ветерану часть доходов от продажи билетов на игру с "Кубанью", которая пройдет 4 апреля.

Напомним, 15 марта Фишер посетил матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Динамо". Игра, состоявшаяся в Москве на стадионе "Открытие Арена", завершилась победой девятикратных чемпионов со счетом 1:0. Фишер посетил матч в качестве почетного гостя.

"Спартак" оплатит пенсионеру железнодорожные билеты до Москвы и обратно, а также ночь проживания в отеле, поскольку тот хотел посмотреть столицу. Перед игрой ветерану провели экскурсию по новому стадиону "красно-белых", он побывал в спартаковской раздевалке и сфотографировался на фоне памятника братьям Старостиным. Затем Отто Фишер открыл дерби, нанеся символический удар по мячу.

В среду, 18 марта, у Фишера, проживающего в Копейске (Челябинская область), похитили 730 тысяч рублей. Преступник вошел в квартиру ветерана под видом работника социальной службы.